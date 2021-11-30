Компанія з Київщини замість спалювання медичних відходів викидала їх на земельні ділянки

Під Києвом правоохорноці викрили компанію, яка замість спалювання медичних відходів викидала їх на земельні ділянки. Про це 30 листопада повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За словами правоохоронців, підприємство працювало у 2020-2021 роках. У квітні 2021 року їм анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами. Однак посадовці продовжили укладати договори на утилізацію.

За цей час компанія отримала замовлення на утилізацію понад 6 тис. тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та Covid-відділень:

пробірки з кров'ю;

пробірки з біологічними рідинами;

медичні рукавички, шприци, голки, бинти;

люмінісцентні лампи.

Замість утилізації відходів злочинці вивозили їх до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали. Директору товариства повідомили про підозру у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінню майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 КК України).

А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.