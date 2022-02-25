Дівчина приїхала у містечко малювати спеціальні позначки

Працівники поліції Рівненської області у центрі міста Костопіль разом з місцевими мешканцями, які патрулювали територію у складі мобільної групи, затримали 18-річну дівчину, яка поблизу відділення пошти малювала знак у вигляді хреста.

Як повідомляє поліція Рівненської області, дівчину затримали близько 10:00 п'ятниці, 25 лютого, у центрі Костополя. Відомо, що їй 18-років і сама вона мешкає у селі Городниця Житомирської області.Дівчина розповіла, що й раніше за гроші робила спеціальні позначки. У Костопіль вона прибула саме з цією метою.

Дівчину передали працівникам СБУ, які мають з’ясувати деталі та усі обставини.

Нагадаємо, СБУ попередила, що на українських дорогах фіксують систему сигналів, які використовують російські військові для координації вторгнення. Українців закликають повідомляти про такі символи у поліцію чи СБУ, а також зафарбовувати. Йдеться про мітки у вигляді хрестів, що нанесені на дорогах люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою.

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