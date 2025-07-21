Площа будівлі - 195 кв. м, тож у ній помістяться і амбулаторія, і пункт екстрної медичної допомоги

В амбулаторії у Великих Грибовичах, яку 18 липня Львівська ОВА передала у комунальну власність Львівської громади, окрім амбулаторії, буде і пункт екстреної медичної допомоги. Кабінети під це область хоче взяти в користування, повідомив 21 липня заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

«У збудованому приміщенні буде амбулаторія, але не тільки. Оскільки будівля досить велика, 195 м², то місця вистачить на те, щоб тут також розмістити пункт екстреної медичної допомоги, іншими словами “швидку”. Кабінети під це область хоче взяти в користування», – повідомив Любомир Зубач.

За його словами, знадобиться ще трохи часу, щоб завершити ремонт. Хоч будівлю на папері здано в експлуатацію, але на ділі тут ще треба докласти і часу, і коштів, щоб все довести до ладу і запустити в роботу.

Нагадаємо, на початку червня цього року Львівська ОВА через Фонд держмайна виставила на продаж згадану амбулаторію зі стартовою ціною 6,8 млн грн, однак після розголосу аукціон скасували. Мешканці Великих Грибовичів навіть зібрали підписи, щоб не допустили продажу амбулаторії.

Зголом з’явилася ініціатива передати амбулаторію на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для розміщення там пункту базування «швидкої». Після цього мешканці вийшли на пікет до Львівської облради. В результаті депутати без пояснень зняли з розгляду питання щодо передачі амбулаторії в Грибовичах Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.