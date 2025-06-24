Мешканці Великих Грибовичів прийшли з плакатами під стіни Львівської облради

У вівторок, 24 червня, близько десятка мешканців села Великі Грибовичі прийшли з пікетом під Львівську облраду, вимагаючи передати збудовану державним коштом медичну амбулаторію у власність Львівської громади для потреб місцевих жителів.

«Ми вимагаємо, щоб амбулаторія була для мешканців Грибовичів. Не даємо згоди на приватизацію. У нас немає ні аптек, ні медпункту, ні медсестри, ні лікуючого лікаря. Чому село, де 560 будинків та проживає 1700 людей має їздити по чужих селах до чужих лікарів. Ми хочемо мати своє», – розповіла ZAXID.NET учасниця пікету, мешканка Великих Грибовичів Ганна Черняк.

Натомість депутати сьогодні розглянуть проєкт рішення, який передбачає прийняття амбулаторії в обласну власність з подальшою передачею на баланс КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Раніше завідувач сектору офісу Львівської громади в селі Великі Грибовичі, Малі Грибовичі і Збиранка Ігор Питель розповідав, що мешканці хочуть, щоб амбулаторія залишалася комунальним закладом, а не чиїмось структурним підрозділом.

Упродовж кількох років обласна влада обіцяла передати амбулаторію у Великих Грибовичах у власність Львівської громади, однак через бюрократичні перепони цього не було зроблено. Заступник мера Львова Любомир Зубач заявляв, що процес блокували обласні чиновники.

На початку червня цього року Львівська ОВА через Фонд держмайна виставила на продаж згадану амбулаторію зі стартовою ціною 6,8 млн грн, однак після розголосу аукціон скасували. Вже після цього з’явилася ініціатива передати амбулаторію на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для розміщення там пункту базування «швидкої».

Оновлено. Після тривалих консультацій керівників фракцій депутати без пояснень зняли з розгляду питання щодо передачі амбулаторії в Грибовичах Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.