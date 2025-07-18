Відповідний акт прийому-передачі підписали у стінах Львівської ОВА

Львівська ОВА передала амбулаторію у Великих Грибовичах Львівській громаді. Відповідний акт прийому-передачі підписали у п’ятницю, 18 липня. Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

«Амбулаторії сімейного медицини у Великих Грибовичах бути. Годину тому в стінах Львівської ОВА підписали акт прийому-передачі будівлі амбулаторії у власність Львівської громади», – написав Зубач.

(Фото Любомира Зубача)

Усі деталі заступник міського голови Львова пообіцяв повідомити з понеділка.

Нагадаємо, на початку червня цього року Львівська ОВА через Фонд держмайна виставила на продаж згадану амбулаторію зі стартовою ціною 6,8 млн грн, однак після розголосу аукціон скасували. Мешканці Великих Грибовичів навіть зібрали підписи, щоб не допустили продажу амбулаторії.

Зголом з’явилася ініціатива передати амбулаторію на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для розміщення там пункту базування «швидкої». Після цього мешканці вийшли на пікет до Львівської облради. В результаті депутати без пояснень зняли з розгляду питання щодо передачі амбулаторії в Грибовичах Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.