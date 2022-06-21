У Верховну Раду внесли кандидатуру на посаду нового омбудсмена
Дмитро Лубінець може замінити на посаді звільнену раніше Людмилу Денісову
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини. Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.
«Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – повідомив голова Верховної Ради.
Стефанчук упевнений, що парламентський досвід Лубінця, а також його професійні та людські якості сприятимуть у виконанні обов’язків на посаді омбудсмена.
Дмитро Лубінець зараз очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Він є членом депутатської групи «За майбутнє». У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Він також був депутатом Ради попереднього скликання від «Блоку Петра Порошенка».
Як пише «Чесно», у 2018-2019 роках Лубінець тричі кнопкодавив, а також був фігурантом антикорупційних розслідувань. У лютому 2016 року проросійського депутата Іллю Киву та Лубінця звинуватили в причетності до контрабанди з невизнаних «Л/ДНР». Також у «Чесно» зафіксували, що депутат не відобразив у звіті витрати на концерт співачки Ольги Полякової, яку він запросив до Волновахи.