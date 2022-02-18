Медики констатували смерть водія скутера й забрали до лікарні його пасажирку

Мешканця Рівненської області на 5 років позбавили права керувати транспортними засобами за вчинення у нетверезому стані ДТП, в якій загинув скутерист. Подія сталася біля магазину в селі, де мешкали усі учасники події. В аварії також травмувалася дружина скутериста, яка була пасажиркою. Водій ще до суду компенсував потерпілій родині завдані збитки й продовжує їй допомагати, тож потерпілі претензій до нього не заявляли.

У квітні 2021 року мешканець села Іванчі колишнього Володимирецького району на Рівненщині Володимир Савчук, на той час сторож Рафалівського кар’єру, їхав селом у напрямку місця роботи. За кермо автомобіля сів нетверезий, до того ж, авто було у технічно несправному стані. На заокругленій ділянці дороги, де була хороша видимість та сухе асфальтове покриття, водій виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся зі скутером, що їхав назустріч. Від удару скутериста та його пасажирку викинуло на дорогу.

Свідками аварії стали торговий представник, котрий саме привіз товар до сільської крамниці, та її власниця. У той момент, коли жінка заходила в магазин, вона почула звук удару й почала кричати. На крик вибіг торговий представник і побачив на дорозі побиті авто та скутер, біля яких лежали на землі двоє людей. Закривавлений чоловік не подавав ознак життя, а жінка була при тямі, їй на допомогу кинулася інша жінка. Торгпред пішов у бік водія і побачив, що той завів двигун і збирається їхати геть. Тож він заглушив двигун, висмикнув ключ з замка запалювання й витягнув водія з машини. Той, за всіма ознаками, був п’яний. До місця почали сходитися мешканці села.

На виклик приїхала поліція та «швидка». До того часу місцевий фельдшер уже засвідчив смерть 51-річного скутериста. Медики невідкладної допомоги підтвердили це й забрали до лікарні потерпілу дружину скутериста, 46-річну Валентину Матюх, у неї були переломи.

Алкотестер поліцейських підтвердив, що водій автомобіля справді був п’ яний. Свідок пригадав, що того ж дня уранці завозив товар в інший магазин у цьому ж селі й бачив там п’яного Володимира Савчука. Бачила його й власниця магазину, біля якого сталася аварія, цей чоловік також заходив уже нетверезий.

Підсудний повністю визнав свою провину, вибачився перед потерпілою родиною і просив суворо не карати, адже має хворобу, яка вимагає постійного медичного нагляду та систематичного лікування. Потерпіла Валентина Матюх заявила на суді, що претензій до Володимира Савчука не має, що він виплатив їй відшкодування і далі допомагає, тому також просила суворо його не карати.

Суддя Володимирецького райсуду Олена Іванків засудила Володимира Савчука до 2 років виправних робіт зі сплатою державі 15% заробітку з позбавленням права кермування на 5 років.