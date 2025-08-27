Житель Запоріжжя отримав 15 років ув'язнення за державну зраду

Суд у Запоріжжі за державну зраду ув’язнив місцевого жителя на 15 років. Його визнали винним у співпраці з російською ФСБ. Про це у середу, 27 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ та прокуратурі Запорізької області.

У суді прокурори довели, що чоловік навесні 2024 року на замовлення росіян фіксував у Запоріжжі наслідки ракетних ударів. Зокрема, окупантів цікавила Дніпровська ГЕС, яка потрапила під атаку в ніч на 22 березня.

«У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору. Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією», – зауважили в СБУ.

Російського агента викрили та затримали влітку того ж року. Під час обшуку в затриманого виявили телефон із його контактами російської спецслужби, а також фото та відео енергетичних об’єктів України, які він зробив для окупантів. Слідчі з’ясували, що росіяни завербували чоловіка, побачивши його антиукраїнські коментарі у соцмережах.

Суд визнав жителя Запоріжжя винним у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня 2024 року росіяни атакували низку об’єктів української інфраструктури. Зокрема, під обстріл потрапила найбільша гідроелектростанція України – Дніпровська ГЕС, що у Запоріжжі.