В Українській асоціації футболу хочуть визнати гасла «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у соцмережі Facebook ввечері в четвер, 10 червня.

«Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України – гасел «Слава Україні» і «Героям слава»; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних межах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)», – написав Павелко.

Він подякував за підтримку УАФ, нового дизайну форми національної збірної та за публічні позиції й реакції у відповідь на вимогу УЄФА прибрати гасла з форми української збірної після скарг Росії.

«Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші «друзі» сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!», – зазначив Павелко.

Він додав, що «за будь-яких обставин гасла «Слава Україні» і «Героям Слава» не можуть нікуди зникнути».

Як інформував ZAXID.NET, 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!». У відповідь Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму, хоч до цього дана форма вже була затверджена УЄФА.

10 червня УЄФА висунула до України вимогу прибрати «політичне» гасло з форми національної збірної з футболу для участі у Євро-2020.

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через Covid-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.