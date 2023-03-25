Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки «школи на Закарпатті у небезпеці». Заяву угорського міністра процитував речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс, на якій заявив, що угорські школи на Закарпатті нібито «перебувають у небезпеці».

«Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці», – заявив Сійярто.

Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що «99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту».

Закон Про освіту Верховна Рада ухвалила в 2017 році. В ньому, зокрема, йдеться про те, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але декілька предметів можуть викладатися на двох і більше мовах. Угорщина одразу опинилась серед країн, які розкритикували закон. Країна ще шість років назад почала говорити, що блокуватиме євроатлантичну інтеграцію України.

Хо ча, до слова, Угорщина не стала блокувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року.