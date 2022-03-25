Україна, Польща та Литва спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ
Група буде займатися збором, обміном та зберіганням доказів воєнних злочинів Росії
Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.
Угоду про створення групи підписали генпрокурор України Ірина Венедіктова, її литовська колега Ніда Грунскєне та генпрокурор і міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро. Також документ скріпили підписами представники країн.
Група буде займатися збором, обміном та зберіганням доказів воєнних злочинів Росії, зібраних державами-сторонами, а також – виявленням активів воєнних злочинців з метою їх замороження та конфіскації.
«Наша спільна слідча група відкрита до інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Також очікуємо приєднання Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду», – розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Польща та Литва вже працюють зі свідками і постраждалими – українцями, що залишили свої домівки через війну і виїхали до цих країн. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів
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