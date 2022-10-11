Україна 11 жовтня повернула тіла 62 полеглих захисників, у тому числі з окупованої Оленівки на Донеччині. Про це 11 жовтня повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки ... Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям», – йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня у колонії на території окупованої Оленівки загинули щонайменше 53 українські полонені, захисники Маріуполя. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Оборонці міста, які виходили із заводу «Азовсталь» під гарантії безпеки від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), опинилися в пастці. За версією української розвідки, так окупанти намагалися приховати сліди тортур над українськими військовими.

Також у розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК «Вагнера» за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом міноборони Росії.