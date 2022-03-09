Україна та Росія погодили шляхи евакуації мешканців шести міст
На час дії «зелених коридорів» військові зобов'язані припинити бойові дії
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Україна та Росія погодили припинення вогню на день для евакуації цивільного населення з шести міст, де ведуть активні бойові дії. Про це на брифінгу 9 березня повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.
Режим припинення вогню для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами діятиме з 9:00 до 21:00 .
«О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від Російської Федерації щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також направлення листа до "Червоного Хреста" з таким погодженням», – сказала на брифінгу Ірина Верещук.
Уряд надіслав листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста для утвердження такого погодження. Після чого гуманітарні коридори відкриються за такими напрямками:
- Енергодар – Запоріжжя;
- Суми – в напрямку Полтави;
- З Маріуполя в напрямку Запоріжжя;
- Волноваха – в напрямку Покровська;
- Ізюм – Лозова.
А також мешканців міст Київської області, зокрема, Бучі, Ворзеля, Ірпеня. Бородянки, Гостомеля, будуть евакуювати в Київ через Стоянку та Білогородку.
«Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань», – наголосила міністерка.
Нагадаємо, що попри домовленість про припинення вогню на час евакуації, росіяни неодноразово зривали виведення мирних мешканців із зони бойових дій. 6 березня вони обстріляли автобуси з цивільними у Ірпені та Маріуполі, а 8 березня атакували гуманітарний коридор у Маріуполі.
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