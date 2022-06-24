Українська авіація завдала потужних ударів по позиціях окупантів, – Генштаб
Авіаудар ЗСУ знищив склад боєприпасів, до тридцяти одиниць бронетехніки, живу силу і пункт ремонту техніки
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що противник завдав авіаційного удару по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація на відповідних ділянках вдарила по скупченнях ворога у відповідь.
Командування повітряних сил уточнило, що ще кілька ударів завдали на північно-східному напрямку.
Ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки.
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