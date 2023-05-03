Уночі українські захисники збили 21 із 26 російських ударних безпілотників. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».

«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що три ворожі безпілотники атакували нафтобазу у Кропивницькому, ще один дрон-камікадзе Shahed-136 у Днiпрi пошкодив адмiнбудiвлю.

Таким чином це була вже третя масована повітряна атака росіян за шість днів. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а й ракети.