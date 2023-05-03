Українська ППО збила 21 Shahed під час нічної атаки росіян
Росіяни знову здійснили масовану повітряну атаку
Уночі українські захисники збили 21 із 26 російських ударних безпілотників. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.
Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».
«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА», – йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що три ворожі безпілотники атакували нафтобазу у Кропивницькому, ще один дрон-камікадзе Shahed-136 у Днiпрi пошкодив адмiнбудiвлю.
Таким чином це була вже третя масована повітряна атака росіян за шість днів. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а й ракети.