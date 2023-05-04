Українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів Shahed і розвідувальний безпілотник. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Вночі 4 травня ворог знову атакував дорогами-камікадзе з північного напрямку (Брянська область) та з півдня (східне узбережжя Азовського моря). Окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Цього разу силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних БпЛА.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України вночі 4 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

У Києві тривогу оголосило о 02:21, у Київській області – о 02:03. Повітряна тривога оголошена також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях.