Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої «ЛНР», який у стані наркотичного сп’яніння рухався в бік українських позицій, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«Вранці 27 грудня 2021 року на Луганщині у районі спостережного пункту одного із підрозділів, що виконує бойові завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в бік українських позицій. Наші захисники затримали бойовика, після чого передали його представникам Служби безпеки України», – сказано в повідомленні.

Українські правоохоронці з’ясували, що 40-річний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань. Він мав при собі паспорт так званої «ЛНР».

Також у подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Ім’я та місце народження затриманого у штабі ООС не вказали.