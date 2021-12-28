Українські військові затримали бойовика під дією наркотиків у російській формі
Раніше 40-річний найманець сидів в українській в’язниці за вбивство
Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої «ЛНР», який у стані наркотичного сп’яніння рухався в бік українських позицій, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.
«Вранці 27 грудня 2021 року на Луганщині у районі спостережного пункту одного із підрозділів, що виконує бойові завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в бік українських позицій. Наші захисники затримали бойовика, після чого передали його представникам Служби безпеки України», – сказано в повідомленні.
Українські правоохоронці з’ясували, що 40-річний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань. Він мав при собі паспорт так званої «ЛНР».
Також у подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
Ім’я та місце народження затриманого у штабі ООС не вказали.
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