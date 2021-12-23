Служба безпеки України оголосила підозру керівнику російської військової компанії «Вагнер». Чоловік командував підрозділом російських найманців під час боїв проти українських військових під Дебальцевим.

Як повідомляє СБУ у четвер, 23 грудня, підозрюваний – громадянин Росії. Він перебував на тимчасово окупованій території Донеччини і Луганщини у період із липня 2014 до березня 2015 року. При цьому, як зазначає Служба безпеки України, він діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їх контролем. Зокрема, координував свої дії із колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

Росіянин командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК «Вагнер», які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти українських військових під Дебальцевим. За даними СБУ, у цих боях учасники цієї військової компанії зазнали великих втрат.

Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також веденні агресивної війни. Наразі триває досудове розслідування. Найманця збираються оголосили у міжнародний розшук.