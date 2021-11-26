У п'ятницю, 26 листопада, у Європарламенті ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини приватною військовою компанією «Вагнера», у якій визнали, що Росія є відповідальною за діяльність організації. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 585 євродепутатів, лише 40 – виступили проти та 43 – утрималися. Члени парламенту засудили злочини ПВК «Вагнера» та військових структур, пов'язаних із нею.

Депутати зазначили, що Росія відповідална за фінансування, навчання, управління та командування ПВК «Вагнера».

«Діяльність групи відповідає спробам Росії поширити свій вплив у зонах конфлікту. ПВК "Вагнера" та інших найманців Росії слід розглядати як тіньові організації російської держави», – йдеться у повідомленні.

У резолюції вказано, що «вагнерівці» присутні у конфліктах по всьому світу: в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі. Депутати підтримують введення санкцій щодо людей та організацій, пов'язаних із ПВК «Вагнера». Також пропонують запровадити заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів найманців.

У Європарламенті закликають всі країни розірвати зв'язки з «вагнерівцями», а Європейську комісію просять слідкувати за тим, щоб гроші ЄС не надходили до країн, які фінансують приватну військову компанію.

«Вагнер» – назва приватної військової компанії, про яку вперше стало відомо у 2014 році після участі її найманців у війні на Донбасі на боці бойовиків. Відтоді сліди ПВК помічали в Сирії, Лівії, Мозамбіку, Центральноафриканській Республіці тощо. Причетним до створення компанії вважають Євгенія Пригожина – наближеного до Путіна російського бізнесмена. Офіційно Пригожин і Росія заперечують існування «Вагнера».