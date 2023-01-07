Користувачі протягом 2022 року в українській Вікіпедії здійснили 1 мільярд 600 тис. переглядів сторінок. Про це повідомив співзасновник громадської організації «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич у блозі авторів української Вікіпедії.

У 2022 році користувачі переглянули українську Вікіпедію на 19% більше, ніж у 2021, коли було 891 млн переглядів. Абсолютне річне зростання становить 169 млн відвідувань.

А за шість років популярність української Вікіпедії зросла на 100%, тобто удвічі.Крім того, за підсумками грудня 2022 року українська Вікіпедія посіла 16 місце у світі за відвідуваністю, як і торік.

«Ці показники були б ще вищі, однак відносно невеликий приріст відвідуваності у листопаді й грудні пов’язаний з аварійними та віяловими відключеннями електроенергії через терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України», – пояснив Юрій Пероганич.

Водночас російська Вікіпедія в Україні втратила за рік 35 млн переглядів. У 2021 році було 121 млн відвідувань, а у 2022 стало 86 млн.