Уляна Супрун радить, як швидко прийти в норму після святкового переїдання

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 18:1310855

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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради українцям, як швидко привести організм до норми після новорічного застілля. Поради вона опублікувала у вівторок, 2 січня, на своїй сторінці у Facebook.

Отже, якщо ви відчуваєте, що за новорічним столом і вже після свята з’їли забагато (смакот залишилося ще так багато), то в. о. міністра Уляна Супрун дає 9 простих порад, дотримуючись яких, можна швидко прийти в норму.

  1. Не побивайтесь і не звинувачуйте себе.
  2. Не панікуйте.
  3. Не вдавайтесь одразу до інтенсивних фізичних навантажень.
  4. Не бійтеся, що різко набрали вагу.
  5. Не варто приймати ліки чи дієтичні добавки. Особливо ферменти, які українці вживають, як тільки в них заболить живіт. Вживання ферментів для усунення відчуття дискомфорту після гарного застілля не має під собою доказової бази і є марним витрачанням коштів.
  6. Не голодуйте.
  7. Постарайтеся якомога швидше повернутися до здорових звичок харчування.
  8. Рухайтеся!
  9. Поступово повертайтеся до ваших звичних щоденних фізичних навантажень.

«Не чекайте, поки в холодильнику скінчиться запас святкових делікатесів чи минуть вихідні - починайте слідкувати за раціоном просто зараз, і скоро почуватиметеся добре!», - радить очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Уляна Супрун дала поради українцям як не зашкодити собі під час святкових застіль ZAXID.NET
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