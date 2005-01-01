Уляна Супрун радить, як швидко прийти в норму після святкового переїдання

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради українцям, як швидко привести організм до норми після новорічного застілля. Поради вона опублікувала у вівторок, 2 січня, на своїй сторінці у Facebook.
Отже, якщо ви відчуваєте, що за новорічним столом і вже після свята з’їли забагато (смакот залишилося ще так багато), то в. о. міністра Уляна Супрун дає 9 простих порад, дотримуючись яких, можна швидко прийти в норму.
«Не чекайте, поки в холодильнику скінчиться запас святкових делікатесів чи минуть вихідні - починайте слідкувати за раціоном просто зараз, і скоро почуватиметеся добре!», - радить очільниця МОЗ Уляна Супрун.
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