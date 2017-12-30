Уляна Супрун дала поради українцям як не зашкодити собі під час святкових застіль

Новий рік і Різдво у Львові.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун напередодні Нового року дала поради українцям як не нашкодити своєму здоров’ю під час святкових застіль.

«Новорічний стіл буває схожий на «харчову облогу», з купою смачної їжі, де хочеться покуштувати все й одразу. У цей час важливо намагатися максимально збалансувати харчування, щоб святковий стіл не наніс надто сильного удару по вашому здоров’ю», - написала в.о. міністра охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook у неділю, 31 грудня.

Далі Уляна Супрун перелічила поради, яких варто дотримувати під час банкетів:

1. Під час кожного прийому їжі слідкуйте за тим, щоб ваш раціон містив достатню кількість клітковини та білків. Це надасть вам сил та стабілізує рівень глюкози (цукру) в крові.

2. Пийте зелений чай, адже він сприяє поліпшенню метаболізму та спалюванню жирів, а також допомагає печінці перетворити жири в енергію для активного функціонування організму.

3. Їжте яблука. Це чудове джерело клітковини, що забезпечить відчуття ситості. Узагалі не варто забувати про фрукти. Вони допоможуть уникнути зневоднення організму та активізують роботу кишківника.

4. Включайте до свого раціону бобові, наприклад, сочевицю. Вони містять велику кількість білків, зменшують ризик розвитку запальних процесів в організмі, сприяють зниженню рівня холестерину та відчуттю ситості.

5. Пийте достатню кількість води. Не лише для того, щоб попередити зневоднення організму, але і щоб заповнити ваш шлунок та забезпечити відчуття ситості. З водою виводиться надлишкова кількість натрію, що накопичується в організмі та часто викликає здуття.

6. ВООЗ рекомендують взагалі відмовитися від вживання алкоголю, адже безпечної дози алкоголю не існує. Але всі ми хочемо свята. Почитайте тут, як вживати алкоголь відповідально та обережно.

7. Коли хочете перекусити, замість печива чи солодощів оберіть горішки: вони багаті на клітковину та білки, і швидко дають відчуття ситості.

8. Надавайте перевагу чорному шоколаду. Він містить флавоноїди, які сприяють покращенню метаболізму та зниженню рівня стресу.

«Залишайтеся здоровими та отримуйте від свят не лише задоволення, а й користь!», - додала насамкінець Уляна Супрун.