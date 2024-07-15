У Буському ТЦК вибухнула граната, ніхто не постраждав

Уночі з неділі на понеділок, 15 липня, невідомі кинули гарнату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) у Буську. Справою займається поліція.

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився серед ночі. Невідомі кинули гранату в будівлю РТЦК та СП. У результаті пошкоджені вікна, ніхто не постраждав. Винуватців вибуху шукає поліція.

За даними поліції Львівщини, вибух стався близько 1:45 ночі. «За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини», – повідомили в поліції.

Поліцейські вирішують питання правової кваліфікації події.