Бойовик укріплював блокпости та облаштовував позиції РФ у Білогорівці

Івано-Франківський міський суд визнав уродженця Луганська Костянтина Гончарова винним у колабораційній діяльності. За будівництво фортифікацій на окупованій території саперу з «ЛНР» призначили 15 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 квітня, у жовтні 2020 року Костянтина Гончарова зарахували до складу саперно-інженерної роти «народної міліції ЛНР» і після підписання контракту він вирушив до села Білогорівка Сєвєродонецького району, щоб будувати фортифікації для позицій армії РФ. Він укріплював блокпости та здійснював інженерно-технічне облаштування позицій.

9 травня 2023 року разом з іншими військовими «ЛНР» Костянтин Гончаров потрапив у засідку військовослужбовців ЗСУ, які взяли його в полон. Під час судового засідання бойовик визнав свою вину і зазначив, що переосмислив своє ставлення до збройної агресії РФ проти України та вважає її неправомірною.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Костянтина Гончарова винним у колабораційній діяльності і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.