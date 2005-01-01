В Коломиї обвалився дах коледжу

Минулого року на цьому самому місці в цій же будівлі вже ставався обвал

Близько 22.00 п'ятниці, 8 червня 2018 року, стався обвал корпусу Коломийського економіко-правового коледжу. Начальник поліції Коломийського району Остап Білейчук повідомив, що постраждалих, на щастя, немає, інформує івано-франківський сайт «Курс». За його словами, обвалилось перекриття даху на тому ж місці, де минулоріч стався обвал. Не витримали балки. На місці події працює спеціально створена комісія, яка з’ясовує причину руйнування будівлі. Видання нагадує, що минулого року 15 травня місті Коломия трапилася надзвичайна ситуація – завалилася частина будівлі Коломийського економіко-правничого коледжу. Тоді ніхто не постраждав. З цього приводу прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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