В окупованому Перевальську невідомі залили фарбою пам'ятники загиблим бойовикам «ЛНР»

В окупованому Перевальську Луганської області в ніч на 8 січня невідомі залили синьою і жовтою фарбою пам'ятники загиблим членам терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє LB.ua з посиланням на сепаратистський сайт «Народна трибуна».
Як повідомляється, надгробні плити розмалювали написами: «чмо», «Сепар», «ЛНР - злидні розруха».
Фото «Народна трибуна»
«Невідомі розмалювали фарбою і бездушно розписали образливими написами практично всі елементи меморіального комплексу», – йдеться у повідомленні на ресурсі сепаратистів.
Так званий «начальник міської поліції» Віктор Бабкін запевнив, що «правоохоронці ЛНР» «докладають усіх зусиль, щоб знайти зловмисників».
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