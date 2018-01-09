В окупованому Перевальську невідомі залили фарбою пам'ятники загиблим бойовикам «ЛНР»

СуспільствоОлег Костюк, 9 січня1950

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В окупованому Перевальську невідомі залили фарбою пам'ятники загиблим бойовикам «ЛНР»
фото «Народна трибуна»
Надгробні плити розмалювали нецензурними словами

В окупованому Перевальську Луганської області в ніч на 8 січня невідомі залили синьою і жовтою фарбою пам'ятники загиблим членам терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє LB.ua з посиланням на сепаратистський сайт «Народна трибуна».

Як повідомляється, надгробні плити розмалювали написами: «чмо», «Сепар», «ЛНР - злидні розруха».

Фото «Народна трибуна»

«Невідомі розмалювали фарбою і бездушно розписали образливими написами практично всі елементи меморіального комплексу», – йдеться у повідомленні на ресурсі сепаратистів.

Так званий «начальник міської поліції» Віктор Бабкін запевнив, що «правоохоронці ЛНР» «докладають усіх зусиль, щоб знайти зловмисників».

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