В окупованому Перевальську невідомі залили фарбою пам'ятники загиблим бойовикам «ЛНР»

Надгробні плити розмалювали нецензурними словами

В окупованому Перевальську Луганської області в ніч на 8 січня невідомі залили синьою і жовтою фарбою пам'ятники загиблим членам терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє LB.ua з посиланням на сепаратистський сайт «Народна трибуна».

Як повідомляється, надгробні плити розмалювали написами: «чмо», «Сепар», «ЛНР - злидні розруха».

Фото «Народна трибуна»

«Невідомі розмалювали фарбою і бездушно розписали образливими написами практично всі елементи меморіального комплексу», – йдеться у повідомленні на ресурсі сепаратистів.

Так званий «начальник міської поліції» Віктор Бабкін запевнив, що «правоохоронці ЛНР» «докладають усіх зусиль, щоб знайти зловмисників».