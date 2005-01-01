В Польщі на пляжі знайшли сигнальну ракету російського підводного човна

Сигнальна ракета сповіщає про якусь надзвичайну ситуацію

На одному з пляжів Хельського півострова у Польщі знайшли сигнальну ракету з російського підводного човна. Її виявили випадкові люди, які гуляли узбережжям Балтійського моря, після чого опублікували відповідні фото у соцмережах, на яких видно червоний металевий предмет з цифрами і кириличними літерами, інформує TVN 24.

За словами офіційного представника третьої флотилії ВМС Польщі Радослава Пьоха, ця сигнальна ракета використовується на підводних човнах класу Kilo (за класифікацією НАТО).

«Її можна застосовувати у різних ситуаціях, наприклад, під час спливання човни на поверхню або в аварійній ситуації з метою показати іншим морським судам місце знаходження човна», – пояснив він.

При цьому офіційно про будь-які інциденти з російськими субмаринами у Балтійському морі не повідомлялося.

Варто зазначити, що серед субмарин ВМФ РФ класу Kilo відповідають підводні човни проекту 877 Палтус і проекту 636 Варшав'янка. І хоча останніми СРСР планував оснастити ВМС країн Варшавського договору, Пьох зазначив, що таких сигнальних ракет, яку виявили на Хельському півострові на озброєнні морського флоту Польщі немає.

«Новое время» зазначає, що у 2014 році у ЗМІ з'явилася інформація, що недалеко від берегів Швеції було запеленговано сигнал на російській мові, що передається на спеціальній частоті, яку використовують ВМС РФ у надзвичайних ситуаціях. На другий день сигнал було уже зашифровано. Але вдалося встановити, що він виходив з точки у Стокгольмському архіпелазі і йшов до Калінінграда.

Представники Міноборони Швеції відмовилися підтвердити або спростувати відомості про те, що шукають пошкоджену російську субмарину. У свою чергу Росія не визнала наявності у цьому районі аварійного російського підводного човна.