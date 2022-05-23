Вперше за історію спостережень кількість прихильників вільного обігу зброї перевищила кількість противників

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у понад два рази зросла кількість тих, хто підтримує надання цивільним права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», наразі підтримують таку ініціативу 58% українців.

Не підтримують таку ідею 39% українців.

Соціологи зазначили, що таким чином вперше за історію дослідження щодо цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників. У 2018 – 2021 роках підтримували таку ідею близько чверті українців, а не підтримували – понад 70%.

Прихильників надання цивільним права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами більше серед мешканців центру країни, респондентів молодої та середньої вікової груп, чоловіків.

61% опитаних вважає, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни. Насамперед цю тезу підтримують молодь, чоловіки й ті, хто і сам воліє мати зброю.

Водночас 36% українців – протилежної думки. Щоправда, 58% громадян побоюються, що вільна купівля вогнепальної зброї призведе до збільшення злочинності. Протилежної думки – 35%.

Близько 80% респондентів не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю до початку повномасштабного вторгнення Росії, проте загалом сьогодні третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни, змінила думку на протилежну.

Також соціологи з’ясували, що більшість опитаних (72%) підтримують ідею запровадження в Україні обов’язкового навчання з володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення, і лише 26% не підтримують