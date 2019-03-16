В Україну з Росії повернули хлопчика, якого мати залишила в пологовому будинку

Оскільки родичів малюка не знайшли, його відвезли до дитбудинку в Одесі

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:309760

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В Україну з Росії повернули хлопчика, якого мати залишила в пологовому будинку
фото Максима Степанова
Хлопчик в одеському сиротинці

У Москві українка народила дитину та залишила його в пологовому будинку. Лише за рік хлопчика вдалося повернути в Україну.

Повідомляється, що жінка приїхала в Росію 2018 року, там у пологовому будинку народила малюка. А потім сказала лікарям, що поїде в українське посольство відновлювати документи. За дитиною жінка так і не повернулась.

Тоді органи опіки ідентифікували, що мати має українське громадянство, тому і малюк теж. Кілька місяців тривав пошук родичів за місцем реєстрації матері, які можуть забрати дитину. Але марно, тож малюка повернули на батьківщину.

Кілька місяців його поверненням займалися Одеська обласна служба у справах дітей, поліція та посольство України, повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

«Декілька місяців роботи, і сьогодні хлопчик вдома! Поки що — в одеському дитячому будинку, проте ми вже шукаємо Саші нову родину, в якій він обов‘язково буде щасливий», — зазначив Степанов на свої сторінці у Facebook.

Наразі хлопчик на ім’я Сашко перебуває в Одеському будинку дитини. Малюк цілком здоровий, про нього дбають у закладі, тож він легко адаптувався, зазначив голова ОДА.

Наразі відомо, що жінка, котра відмовилась від дитини, є жителькою Одеської області.

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