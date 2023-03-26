Студент прийшов на випускний в образі Зеленського на знак солідарності

Студент Кіотського університету прийшов на випускний в образі президента Володимира Зеленського. Таким чином хлопець висловив свою солідарність з українським народом. Про це повідомив лектор університету Джеффрі Холл.

У японських університетах є традиція для випускників, яка дозволяє приходити на церемонію вручення дипломів у будь-якому вбранні, копіюючи будь-якого персонажа або історичну постать.

«На нинішній церемонії вручення дипломів Кіотському університету один випускник був одягнений у президента України Володимира Зеленського. Йому знадобилося три місяці, щоб відростити бороду», – написав Холл.

Сам студент згодом теж прокоментував свій образ, пообіцявши згодом приїхати до України, щоб допомогти в її відбудові.

«Ми пам'ятаємо про вас. На жаль, я не можу підтримати вас інакше, ніж скромним донатом, але колись я ступлю на вашу землю, щоб допомогти вашому відновленню», – написав він.

Також випускник взяв із собою плакат на підтримку України, на якому роздрукував цитати з промови Зеленського в Конгресі.