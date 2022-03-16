BMW та Volkswagen змушені зупинити свої заводи по усій Європі через проблеми з поставками

Українська влада має терміново налагодити вивезення з країни запчастин, які виготовляють для європейських автовиробників. Адже в Україні є майже 40 заводів, де виготовляють джгути електропроводів для автомобілів. Після нападу Росії почались логістичні проблеми з українськими постачальниками, тож BMW та Volkswagen змушені зупинити свої заводи по усій Європі, повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на видання Financial Times.

«Великою проблемою є доставка готової продукції через польсько-український кордон на автозаводи, що очікують. Існує гостра нестача водіїв вантажівок, адже, здебільшого, це чоловіки, на яких поширюються закони про військовий обов’язок, їм заборонено виїжджати за межі країни. Деякі заводи звернулися до колишніх пенсіонерів, які досягли призовного віку, для переміщення продукції», – повідомляють «Наші Гроші».

У компанії Volkswagen заявили, що дев’ять із 11 постачальників в Україні працюють, хоча зі зменшеною потужністю. Деякі автотранспортні компанії не хочуть відправляти автомобілі через кордон, побоюючись, що вони не повернуться.

«Зараз країна не є відкрита для будь-якої нормальної комерційної діяльності», – сказав Джозеф Массаро, фінансовий директор американського постачальника автомобільних запчастин Aptiv.

Компанія, яка має два заводи на заході України, почала вивозити деталі з країни на підприємства Aptiv у Польщі, Румунії та Сербії.

За словами декількох постачальників, війна в Україні практично не торкнулась працівників заводів. Адже більшість працівників на фабриці – жінки, на яких не поширюється українське законодавство про військовий обов’язок. Багато з них готові були вийти на роботу, якщо це безпечно.

«Дивовижно, наскільки люди вмотивовані і готові підтримувати компанію», – сказав менеджер однієї з груп постачання.

Через російську агресію та військові дії багато українських та іноземних підприємств, які мали свої представництва в Україні, змушені були припинити роботу. Понад 100 підприємств з центру і сходу України вирішили переїхати на Львівщину. Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала акцизи на пальне і зменшила податки. Також українцям відшкодовуватимуть втрачене та пошкоджене у війні майно.