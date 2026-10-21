Родина клопотала про закриття кримінального провадження через завершення строків досудового розслідування

У середу, 21 жовтня, Вищий антикорупційний суд відмовив колишній керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі та її чоловікові і сину у закритті кримінального провадження через закінчення строку досудового розслідування. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Клопотання про закриття провадження через завершення строку досудового розслідування подав, за інформацією суду, захисник одного з обвинувачених.

Ухвала ВАКС окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення. Наступне судове засідання у справі Тетяни Крупи та її родини призначене на 28 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, 21 вересня у ВАКС відбулося перше підготовче засідання у кримінальній справі щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн.

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Тетяну Крупу обвинувачують за ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368-5 (незаконне збагачення). Її чоловіка та сина обвинувачують у пособництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та пособництві у незаконному збагаченні.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

4 жовтня 2024 року ДБР заявило про викриття на незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, який обіймав керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду на Хмельниччині.

Під час обшуків у родини вилучили майже 6 млн доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів військовозобовʼязаних із фіктивними діагнозами. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області.

Правоохоронці також виявили, що родині чиновників належать 30 обʼєктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, девʼять елітних авто, корпоративні права на 48 млн грн, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. м2 в одному з парків Хмельницького, нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на закордонних валютних рахунках – майже 2,3 млн доларів. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій.

7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяни Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у понад 500 млн грн. Упродовж 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року її звільнили з-під варти під заставу у розмірі 20 млн грн. Пізніше з Тетяни Крупи зняли електронний браслет і дозволили спілкуватися з колишніми колегами.