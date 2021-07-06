У Чернівецькій області суд засудив до довічного ув’язнення чоловіка, який у березні минулого року вбив свою дружину та 1,5-річну доньку, а після цього спробував скоїти самогубство, повідомила у вівторок, 6 липня, Чернівецька обласна прокуратура.

Відомо, що 12 березня минулого року, близько 5-ї години ранку 39-річний житель села Заволока на ґрунті довготривалих неприязних відносин сокирою вбив свою 36-річну дружину, після чого мотузкою задушив 1,5-річну донечку, яка раптово прокинулась і могла своїм плачем розбудити інших дітей. Після цього він вчинив невдалу спробу суїциду.

«Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта встановлено, що на момент вчинення злочину чоловік хронічним психічним захворюванням чи недоумством не страждав, не виявляв ознак тимчасового чи будь-якого іншого хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», – наголошується в повідомленні прокуратури.

У ньому зазначається, що 29 квітня суд присяжних Сторожинецького районного суду засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі. Прокуратура з таким вироком категорично не погодилась і оскаржила його в апеляції. Прокурор клопотав про довічне ув'язнення, оскільки призначене не відповідало ступеню тяжкості вчинених злочинів.

У вівторок, 6 липня 2021 року, Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та призначив обвинуваченому остаточне покарання – довічного позбавлення волі. Утім, в засудженого є можливість подати касацію на це рішення.