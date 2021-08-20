Велика Британія запровадила санкції проти ФСБ в річницю отруєння Навального

В річницю отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального Велика Британія ввела санкції проти сімох співробитників ФСБ РФ. оновлений санкційний список опублікований на сайті британського уряду, повідомляє Reuters в п'ятницю, 20 серпня.

В оновлений перелік потрапили Олексій Алєксандров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков та Олексій Сєдов. Саме Паняєв, Осипов, Алєксандров та Макшапов фігурували в розслідуваннях The Belligcat, Der Spiegel та The Insider щодо отруєння Навального.

Згідно із розслідуванням, замах на опозиційного політика в Томську здійснила група, яка складалася із щонайменше восьми оперативників ФСБ РФ. Загалом розслідувачі встановили 15 особів із Інституту криміналістики. За самим Навальним, як зазначали журналісти, стежили кілька років.

Нагадаємо, що Олексій Навальний прилетів в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння «Новачком», ще 17 січня 2021 року. Його затримали в аеропорту «Шереметьєво» в Москві та одразу арештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції. Вже 23 січня у низці міст Росії та поза її межами пройшли акції на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального – загалом російські силовики затримали понад 4 тис. осіб у 40 містах.

На початку лютого Навальному суд Москви змінив умовний термін на реальний у справі «Ів Роше». Його відправили в колонію загального режиму на 3,5 роки. А в червні суд і взагалі визнав його політичні штаби, а також засновані ним «Фонд боротьби з корупцією» і «Фонд захисту прав громадян» «екстремістськими організаціями».

Через переслідування опозиціонера ЄС та США ввели санкції проти російських чиновників. Згодом Білий дім також анонсував ще один пакет санкції проти Росії через отруєння російського політика.