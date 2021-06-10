Олексій Навальний від початку року перебуває за ґратами

Московський суд визнав політичні штаби опозиціонера Олексія Навального, а також засновані ним «Фонд боротьби з корупцією» і «Фонд захисту прав громадян» «екстремістськими організаціями». Про це повідомляє «Новая газета».

Засідання суду відбувалося в закритому режимі. Під час розгляду справи замість доказів прокурори надали судді порожні аркуші. Захист вимагав вилучити їх з матеріалів справи. Крім того, суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання організації «екстремістською».

Рішення суду вже засудили на сторінці Навального, який зараз ув'язнений. У політика заявили, що їм немає різниці, під назвою якої організації боротися з російською владою.

«Ми не назва, не папірець і не офіс. Ми — група людей, які об'єднують і організовують тих громадян Росії, хто проти корупції, за чесні суди й рівність всіх перед законом. Таких – мільйони. Ви – такі. Поки ви є, і ми нікуди не дінемося», – наголосили на сторінці Навального.

Що таке ФБК і що загрожує «екстремістам»?

«Фонд боротьби з корупцією» – некомерційний фонд, створений Олексієм Навальним в 2011 році. Фонд об'єднує всі проекти Навального і займається збором коштів на їх роботу, причому Навальний відмовився від анонімних пожертвувань. Основна мета фонду випливає з його назви – боротьба з корупцією серед чиновників усіх рівнів. Станом на 2020 рік ФБК налічував понад 40 тис. членів по всій Росії.

Суд постановив, що «екстремістські» організації потрібно негайно ліквідувати. Також причетним до діяльності організації загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Йдеться не лише про організаторів та учасників, а й тих, хто їх фінансував (зокрема й через пожертви). ЗМІ тепер будуть змушені вказувати «екстремістський» статус організації.

А ще наприкінці травня російський парламент підтримав зміни до законодавства, які забороняють балотуватися на виборах членам або прихильникам організацій, які у Росії визнали «екстремістськими». По суті тепер члени ФБК і штабів Навального ніколи не зможуть брати участь у виборах.