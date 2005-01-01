Від початку року в аваріях на дорогах Львівщини загинули 16 людей

Швидкість руху автомобілів у містах знижена до 50 км/год.

Від початку року на дорогах Львівщини загинули 16 людей. Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції Львівщини Валерій Середа.

Загалом у дорожно-транспортних пригодах, яких за три тижні 2018 року в області зафіксовано 873, у 86 випадках травмувалися люди.

За словами Валерія Середи, найчастішими причинами аварій є елементарне недотримання правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості, а також нетверезе водіння.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні максимально допустима швидкість руху у населених пунктах становить 50 км/год.