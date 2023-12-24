Відомий польський журнал Wprost присвятив Україні обкладинку різдвяного випуску
До теми
Польський журнал Wprost, який славиться своїми обкладинками, які влучно перегукуються із поточними реаліями, присвятив першу сторінку різдвяного номера Україні. На ній зображені лабіринти окопів у вигляді ялинки та військовослубовці Сил оборони зі свічками.
«”Ще одне самотнє свято в Україні”. Україна сигналізує про наближення до Заходу, водночас повільно розлучаючись зі Сходом. Це підкреслює сумну долю нашого сусіда, адже кому подобається бути самотнім на Різдво?», – йдеться в описі до номера.
Ще однією темою номера є армії країн Європи і чи здатні вони оборонятись від можливого російського нападу. Назва цієї теми – «Армії в розладі».
«Наразі в Європі немає жодної країни, військовий потенціал якої міг би продемонструвати комплексні можливості для участі в обороні, наприклад, Балтійського моря, найбільш чутливого до російської агресії місця в структурі НАТО», – попереджає генерал Вальдемар Скшипчак.