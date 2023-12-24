Польський журнал Wprost, який славиться своїми обкладинками, які влучно перегукуються із поточними реаліями, присвятив першу сторінку різдвяного номера Україні. На ній зображені лабіринти окопів у вигляді ялинки та військовослубовці Сил оборони зі свічками.

«”Ще одне самотнє свято в Україні”. Україна сигналізує про наближення до Заходу, водночас повільно розлучаючись зі Сходом. Це підкреслює сумну долю нашого сусіда, адже кому подобається бути самотнім на Різдво?», – йдеться в описі до номера.

Ще однією темою номера є армії країн Європи і чи здатні вони оборонятись від можливого російського нападу. Назва цієї теми – «Армії в розладі».

«Наразі в Європі немає жодної країни, військовий потенціал якої міг би продемонструвати комплексні можливості для участі в обороні, наприклад, Балтійського моря, найбільш чутливого до російської агресії місця в структурі НАТО», – попереджає генерал Вальдемар Скшипчак.