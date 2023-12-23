Гвідо Крозетто зробив заяву про потребу мирних переговорів під час візиту до італійських військових, дислокованих у польському місті Мальборк у рамках зміцнення східного флангу НАТО

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час знайти політичне рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну. Про це італійський урядовець заявив у суботу, 23 грудня, інформує агенція ANSA.

«Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою діяльністю та підтримкою України важливо йти шляхом, який веде до політичного вирішення», – сказав Крозетто під час візиту до італійських військових, дислокованих у польському місті Мальборк у рамках зміцнення східного флангу НАТО.

«Те, чого не можна досягти військовим шляхом – а досі ми досягли збереження України, яку можна було знищити, і консолідації кордону, який блокував напад Росії – можна досягти, відкривши дипломатичний і політичний фронт, щоб спробувати досягти такого ж результату шляхом мирних переговорів. Те, що було до війни, треба відновити, а те, що не можна було зробити зброєю, треба зробити іншим шляхом», – додав міністр оборони Італії.

Нагадаємо, під час прес-конференції 20 грудня 2023 року, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість мирних переговорів із Росією. За його словами, сьогодні єдиним робочим майданчиком щодо ключових принципів миру в Україні є запропонована нашою державою Формула миру. В січні у Швейцарії в межах Давоського форуму відбудеться чергова, четверта, зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру. Ще раніше Володимир Зеленський називав єдиною умовою початку переговорів із Росією повне виведення російських військ з України та Криму.

«Перш за все, йому [президенту РФ Володимиру Путіну] не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну», – сказав Володимир Зеленський 11 грудня в інтерв’ю латиноамериканським журналістам.

Варто зауважити, що раніше Гвідо Крозетто неодноразово заявляв про «неможливість вирішення конфлікту на полі бою» та про «стратегічний глухий кут на фронті». Водночас він запевняв про продовження військової підтримки України аж до моменту, коли власні запаси Італії не почнуть виснажуватись.