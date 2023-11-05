Росія скористається будь-якими мирними переговорами лише як паузою для переозброєння. Про це 4 листопада заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він застеріг союзників він передачі цієї війни в руки наступних поколінь.

«Для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися". Ми небезпечно близькі до того, щоб утратити нагоду покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них», – написав литовський міністр.

Заява Ландсбергіса пролунала на фоні інформації від ЗМІ, нібито представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з РФ для припинення війни.

Як пишуть журналісти, розмови почалися на тлі занепокоєння офіційних осіб США та Європи щодо того, що війна зайшла в глухий кут, і щодо здатності продовжувати надавати допомогу Україні.