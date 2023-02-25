32-річна Ангеліна Сердюк була відомою у Львові косметологинею

У суботу, 25 лютого, стало відомо про смерть відомої львівської косметологині Ангеліни Сердюк. Про смерть Ангеліни повідомила її колега в Instagram, уточнивши, що стався нещасний випадок внаслідок отруєння чадним газом. У прес-службі поліції та «Львівгазу» ще не можуть підтвердити причину смерті косметологині, адже тривають експертизи.

Нещасний випадок із 32-річною жінкою стався у п'ятницю вранці, 24 лютого. Ангеліна Сердюк збиралася на роботу та вирішила прийняти ванну. На сполох забили її колеги, коли вона не з'явилася у салон та не відповідала на телефонні дзвінки.

О 12:25 у квартирі на вул. Менцинського, як відомо ZAXID.NET з власних джерел в правоохоронних органах, тіло 32-річної жінки виявив у ванній кімнаті її чоловік.

У АТ «Львівгаз» ZAXID.NET підтвердили, що у п'ятницю їх аварійна служба виїжджала на виклик через летальний випадок із молодою жінкою. «Під час перевірки на місці виклику тяга у димоході була, однак експертизи та перевірки ще тривають», – повідомили ZAXID.NET.

Попри те, що офіційна причина смерті жінки ще не відома, деякі львівські ЗМІ уже стверджують, що причиною стало отруєння чадним газом.

32-річна Ангеліна Сердюк була відомою та успішною косметологинею у Львові. В Instagram у жінки понад 18 тис. підписників. Похорон косметологині відбудеться у понеділок, 27 лютого. Ангеліну Сердюк поховають на кладовищі у Брюховичах.