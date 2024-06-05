Вілла Шульців є візитівкою Підзамча. Красива споруда, яку для себе збудували львівські архітектори брати Шульци, збережена фактично у первісному вигляді на вул. Хмельницького, 56, неподалік залізничної станції Підзамче.

Бюро спадщини у Львові зазначає, що кам’яниця Шульців збудована у стилі неоренесансу з елементами маньєризму. У ній нещодавно провели зустріч реставраторів з представниками комунальних управителів Шевченківського та Сихівського районів та обговорили важливість збереження архітектурної спадщини.

Кам’яниця Шульців (фото ZAXID.NET)

Будинок Яна і Кароля Шульців постав на тодішній вулиці Жовківській у 1896 році. Зовні він мав розписи, кольорову майоліку, медальони-портрети та авторський підпис під вікном другого поверху, який повідомляв польською мовою і готичним шрифтом, що «Ян і Кароль Шульц, архітектори та власники, цей дім збудували для власного вжитку».

Автограф архітекторів (фото Тетяни Казанцевої)

Коридор будинку прикрашений дерев’яними панелями, різьбленими сходовими перилами та балясинами, стеля оздоблена різьбою з окуттєвим орнаментом. А ще для кам’яниці на фірмі Желенського виготовили вітражі, а на фірмі Яна Дашека – ковальські елементи для сходів.

Історикиня архітектури Тетяна Казанцева розповідає, що будинок оздоблює пишна майоліка кінця ХІХ ст. Ймовірно, її виконали на фабриці Івана Левинського. Ініціали братів-архітекторів на фасадних консолях – I S та K S – стилізовані під скандинавські руни. Раніше перед будинком був японський сад.

Кольорова майоліка фасаду (фото Сергія Леонова)

Ініціали архітектора I S – Johannes Schultz (фото Annа Sundау)

У 1935 році новими власниками кам’яниці стало подружжя Йозефа та Регіни Катц. У радянський період її поділили на квартири. Що збережено всередині помешкань – невідомо. Втрачена також частина розписів, схожих на ліпнину, та оздоб фасаду. Дах, критий кольоровою дахівкою, має маленьку витончену вежечку. У 2014 році в кам’яниці відновили браму за проектом «Ревіталізація Підзамче».

Брати Шульци були німцями за походженням. Львівський туристичний центр зазначає, що Ян (Йоханнес) Шульц є автором проектів багатьох львівських чиншових будинків, палаців та вілл. Його часто називають одним із перших архітекторів, які почали будували сецесійні будинки у Львові. Однак його роботи – переважно у стилях неоренесансу, неоготики, необароко та піттореску. Кароль здебільшого працював разом зі своїм братом.

Найвідомішими роботами Яна Шульца є:

вілла Гломбінської на вул. Драгоманова, 48 (1901);

житловий будинок з аптекою «Під золотою зіркою» на Коперника, 1 (1892);

чиншова кам’яниця на вул. Шевченка, 10 з лазнею св. Анни у дворі (1888-94),

кам’яниці на вул. Шевченка, 21 та 25 (початок XX ст.),

військове казино на вул. Фредра, 1,

вілла Домбчанської на вул. Цитадельній (1888).

Крім того, 1885 року брати Шульци перебудували палац Бесядецьких на пл. Галицькій, 10 у Львові та палац у Великому Любені. А ще Ян Шульц створив у 1914 році проект перебудови будівлі Галицького купецького акціонерного банку на вул. Валовій, 11 («будинок з лицарями») та спроектував каплицю над склепом Юзефа Бачевського на Личаківському кладовищі.