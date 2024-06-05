Кам’яниця Шульців як візитівка Підзамча: деталі оздоб львівської пам’ятки0
Вілла Шульців є візитівкою Підзамча. Красива споруда, яку для себе збудували львівські архітектори брати Шульци, збережена фактично у первісному вигляді на вул. Хмельницького, 56, неподалік залізничної станції Підзамче.
Бюро спадщини у Львові зазначає, що кам’яниця Шульців збудована у стилі неоренесансу з елементами маньєризму. У ній нещодавно провели зустріч реставраторів з представниками комунальних управителів Шевченківського та Сихівського районів та обговорили важливість збереження архітектурної спадщини.
Кам’яниця Шульців (фото ZAXID.NET)
Будинок Яна і Кароля Шульців постав на тодішній вулиці Жовківській у 1896 році. Зовні він мав розписи, кольорову майоліку, медальони-портрети та авторський підпис під вікном другого поверху, який повідомляв польською мовою і готичним шрифтом, що «Ян і Кароль Шульц, архітектори та власники, цей дім збудували для власного вжитку».
Автограф архітекторів (фото Тетяни Казанцевої)
Коридор будинку прикрашений дерев’яними панелями, різьбленими сходовими перилами та балясинами, стеля оздоблена різьбою з окуттєвим орнаментом. А ще для кам’яниці на фірмі Желенського виготовили вітражі, а на фірмі Яна Дашека – ковальські елементи для сходів.
Історикиня архітектури Тетяна Казанцева розповідає, що будинок оздоблює пишна майоліка кінця ХІХ ст. Ймовірно, її виконали на фабриці Івана Левинського. Ініціали братів-архітекторів на фасадних консолях – I S та K S – стилізовані під скандинавські руни. Раніше перед будинком був японський сад.
Кольорова майоліка фасаду (фото Сергія Леонова)
Ініціали архітектора I S – Johannes Schultz (фото Annа Sundау)
У 1935 році новими власниками кам’яниці стало подружжя Йозефа та Регіни Катц. У радянський період її поділили на квартири. Що збережено всередині помешкань – невідомо. Втрачена також частина розписів, схожих на ліпнину, та оздоб фасаду. Дах, критий кольоровою дахівкою, має маленьку витончену вежечку. У 2014 році в кам’яниці відновили браму за проектом «Ревіталізація Підзамче».
Брати Шульци були німцями за походженням. Львівський туристичний центр зазначає, що Ян (Йоханнес) Шульц є автором проектів багатьох львівських чиншових будинків, палаців та вілл. Його часто називають одним із перших архітекторів, які почали будували сецесійні будинки у Львові. Однак його роботи – переважно у стилях неоренесансу, неоготики, необароко та піттореску. Кароль здебільшого працював разом зі своїм братом.
Найвідомішими роботами Яна Шульца є:
- вілла Гломбінської на вул. Драгоманова, 48 (1901);
- житловий будинок з аптекою «Під золотою зіркою» на Коперника, 1 (1892);
- чиншова кам’яниця на вул. Шевченка, 10 з лазнею св. Анни у дворі (1888-94),
- кам’яниці на вул. Шевченка, 21 та 25 (початок XX ст.),
- військове казино на вул. Фредра, 1,
- вілла Домбчанської на вул. Цитадельній (1888).
Крім того, 1885 року брати Шульци перебудували палац Бесядецьких на пл. Галицькій, 10 у Львові та палац у Великому Любені. А ще Ян Шульц створив у 1914 році проект перебудови будівлі Галицького купецького акціонерного банку на вул. Валовій, 11 («будинок з лицарями») та спроектував каплицю над склепом Юзефа Бачевського на Личаківському кладовищі.