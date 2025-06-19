Вісім співробітників ДП «Документ» розікрали 21 млн грн

У державному підприємстві «Документ» викрили масштабну корупційну схему, до якої причетні колишні та чинні посадовці установи. За даними слідчих, вони розікрали з державного бюджету 21 млн грн. Про це у четвер, 19 червня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що з жовтня 2022 року по листопад 2023 року директор іноземної філії ДП «Документ» підробила документи, у яких вказала, що п’ятеро співробітників підприємства нібито перебували у відрядженні в сусідній країні. Насправді ці працівники фактично перебували та працювали у центральному офісі в Києві. При цьому вказані співробітники отримували дві зарплати: в Україні та на закордонну банківську картку за фіктивні послуги.

«Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих грошей організаторам злочинної схеми у вигляді “відкатів”», – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі встановили 66 безпідставних нарахувань оплати праці. Такими діями підозрювані завдали державі збитків на 21 млн грн збитків.

Правоохоронці оголосили підозри вісьмом колишнім та нинішнім співробітникам ДП «Документ», серед яких – директор іноземної філії та два бухгалтери. Їм інкримінують розтрату та пособництво у розтраті майна, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України).