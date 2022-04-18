Ворог скаженіє та посилює ракетні удари по українських містах. Сьогодні під прицілом знову був Львів та посилились атаки на сході. Росіяни завершили перегруповування своїх сил для великого бою на сході країни, тепер їм залишилось лише програти.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок сьогодні дуже неспокійний, бо ворожі ракети прилітали у різні області нашої країни. Кілька ракетних ударів сколихнули Львів, паралельно ракетна атака була й на Дніпропетровщині. Росіяни також обстріляли Миколаїв, вночі був ракетний удар по Краматорську, обстрілювали Харківську, Луганську, Донецьку та Херсонську області.

Окупаційні війська РФ взяли під контроль місто Кремінна, що на Луганщині. Неспокійно було у Харкові – ворог обстрілював житлові квартали та навіть дитячі майданчики.

Від ворожих атак потерпає й наш незламний Маріуполь – росіяни атакують завод «Азовсталь», де переховується мирне населення.

За даними військових, Росія уже завершила перегрупування військ для наступу на сході України. Ворог у півтори рази збільшив авіаційну активність проти України.

Додамо також, що через війну українці не матимуть додаткових вихідних у квітні-травні: 25 квітня, 2 та 9 травня будуть звичайними робочими днями.

Втрати російських окупантів

Українські бійці ліквідували російського полковника Івана Грішина, а також помер командир підбитого ЗСУ в Бердянську російського корабля.

Станом на ранок 18 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 20600 військових. Також було знищено:

танків – 790 (+17);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 041 (+39);

артилерійських систем – 381 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 130 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 67 (+1);

літаків – 167 (+2);

гелікоптерів – 147 (+1);

автомобільної техніки – 1 487 (+16);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 155 (+7);

спеціальна техніка – 27 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Семеро загиблих та 11 поранених унаслідок ракетних ударів по Львову. Четверо людей загинули у Кремінній на Луганщині, намагаючись евакуюватись.

У Харкові двоє людей загинули через обстріли дитячих майданчиків, ще щонайменше одна людей загинули через обстріл житлового району. За минулу добу на Харківщині загинули 9 цивільних, ще 25 поранені.