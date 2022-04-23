Ворог немає нічого святого та продовжує обстрілювати мирні міста у переддень Великодня. Українців закликають бути обережними та уникати масових скупчень людей через можливі ворожі атаки. ЗСУ та правоохоронці, як завжди, на сторожі нашої безпеки.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстрілюють Донеччину по всій лінії розмежування, на Харківщині та Луганщині також тривають активні бої. Росія перекинула на Ізюмський напрямок бригаду «бучанських катів». Тим часом бійці ЗСУ вибили окупантів з трьох населених пунктів на Харківщині.

Росіяни на сході України взяли в полон працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та завдали удару крилатими ракетами по Одесі.

Мешканців окупованих міст Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя почали примусово забирати в російську армію. На Херсонщині ЗСУ ліквідували ще двох російських генералів.

Втрати російських окупантів

Українські військові ліквідували ще двох російських генералів, а розвідка повідомила про загибель на війні більшості «міліціонерів ДНР».

Станом на ранок 23 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 21600 військових. Також було знищено:

танків – 854 (+16);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 205 (+43);

артилерійських систем – 403 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 143 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 69 (+0);

літаків – 177 (+1);

гелікоптерів – 154 (+1);

автомобільної техніки – 1 543 (+20);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 182 (+10);

спеціальна техніка – 27 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни завдали удару крилатими ракетами по Одесі. За попередніми даними, внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще 18 отримали поранення. Окупанти вбили також двох мирних жителів під час артобстрілу Попасної.