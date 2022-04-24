Армія РФ обстрілювала українські міста та села уночі та на сам Великдень, вбиваючи цивільних та знищуючи їхнє житло. У таке світле свято серед пітьми, яку Росія принесла в нашу країну, виповнюється рівно два місяці нашої відважної боротьби. І добро обов’язково переможе зло.

ZAXID.NET підсумовує шістдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Бійці ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Херсонщині. Отримавши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки. На Херсонщині росіяни обстрілюють села з танків з українською символікою.

Армія РФ вночі завдала удару по Дніпропетровщині, обстрілювали також Миколаїв. Вранці на Великдень росіяни вбили двох дівчаток на Донеччині, атакували також і Луганщину. На Харківщині росіяни запускають свого мобільного оператора і вводять рублі.

РФ нарощує чисельність ракетних військ біля кордону з Україною. За 60 км від кордону з Україною розгорнула пускові установки ОТРК «Іскандер». Ворог продовжує обстрілювати та частково блокувати Харків, у районі Коротича дистанційно замінували місцевість.

П’ятьма російськими ракетами росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 21800 військових. Також було знищено:

танків – 873 (+19);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 238 (+33);

артилерійських систем – 408 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 147 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 69 (+0);

літаків – 179 (+2);

гелікоптерів – 154 (+0);

автомобільної техніки – 1 557 (+14);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 191 (+9);

спеціальна техніка – 28 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Армія РФ вночі завдала удару по Дніпропетровщині, є загиблий. Росіяни вранці на Великдень вбили двох дівчаток на Донеччині. Унаслідок обстрілу Харківщини один чоловік загинув, ще троє людей постраждали.