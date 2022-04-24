Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Харківської області встановлюють обладнання російського мобільного оператора «Мегафон», намагаються запровадити там рублі, а також агітують людей їздити до Росії на закупи, повідомило в неділю, 24 квітня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто “це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів”, а також, що “Харків вже майже окупований росіянами”. Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора “Мегафон”», – сказано в повідомленні.

Також, за інформацією української розвідки, загарбники впроваджують розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків.

Українські розвідники зауважили, що мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої «допомоги» і дивують росіян самоорганізацією. Так, на окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух.

Наприклад, у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги».

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

За даними ГУР, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.