Армія Росії нарощує ракетні війська та підрозділи артилерії біля кордону з Україною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку РФ концентрує додаткові підрозділи у Бєлгородській області. За 60 км від кордону з Україною розгорнула пускові установки ОТРК «Іскандер». Ворог продовжує обстрілювати та частково блокувати Харків, у районі Коротича дистанційно замінували місцевість.

Також РФ б'є з артилерії по всій лінії зіткнення, активізувала наступальні та штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському, Попаснянському напрямках. Точаться бої за Зарічне, Рубіжне, Попасну.

На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ навела понтонні переправи через річку Красна, на Авдіївському – нарощує систему ППО.

У Маріуполі армія РФ обстрілює та блокує «Азовсталь«, завдає авіаудари, зокрема літаками дальньої авіації. Ворог намагається за допомогою залізниці налагодити логістику.