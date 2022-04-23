РФ намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також для повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

«Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями», - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

Зокрема, на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєвєродонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії. За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів.

Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог одночасно з розгорнутим військовим шпиталем використовує можливості міської поліклініки.

Зазначається, що у місті Вовчанськ, яке тимчасово захоплене ворогом, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляють для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.