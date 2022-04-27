Росіяни закидали світлошумовими гранатами український мітинг у Херсоні, обстрілювали схід та південь України, замінували унікальну пам'ятку біля Мелітополя. Але наші ЗСУ теж завдали їм чималих ударів у відповідь, вдарили й по ворожих позиціях на острові Зміїний.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі окупанти обстрілювали Дніпропетровську область, а також атакували Харківську, Луганську, Донецьку та Херсонську області. На Луганщині росіяни знищили одну з двох працюючих в області лікарень..

Сьогодні росіяни вдруге обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. Окупанти закидали світлошумовими гранатами український мітинг у Херсоні, де протестували проти запланованого окупантами «референдуму».

Російські військові замінували Кам’яну Могилу, яка знаходиться у Запорізькій області неподалік Мелітополя. Це унікальна пам'ятка геології та археології світового значення.

Після звільнення з-під окупації населених пунктів на Київщині, з’являються все нові деталі звірств росіян. Окупанти вбивали людей у Бучі за заздалегідь складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників.

Втрати російських окупантів

Львівські артилеристи 80-ї бригади знищили підрозділ росіян і їхню техніку. ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний та знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10».

Станом на ранок 27 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 22400 військових. Також було знищено:

танків – 939 (+21);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 342 (+34);

артилерійських систем – 421 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 149 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 71 (+2);

літаків – 185 (+1);

гелікоптерів – 155 (+1);

автомобільної техніки – 1 666 (+23);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 207 (+2);

спеціальна техніка – 31 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Луганщині росіяни знищили одну з двох працюючих в області лікарень, одна жінка загинула.