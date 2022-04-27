Підсумки 63 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото Павло Петров/Reporters
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Росіяни закидали світлошумовими гранатами український мітинг у Херсоні, обстрілювали схід та південь України, замінували унікальну пам'ятку біля Мелітополя. Але наші ЗСУ теж завдали їм чималих ударів у відповідь, вдарили й по ворожих позиціях на острові Зміїний.
ZAXID.NET підсумовує шістдесят третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
З ночі окупанти обстрілювали Дніпропетровську область, а також атакували Харківську, Луганську, Донецьку та Херсонську області. На Луганщині росіяни знищили одну з двох працюючих в області лікарень..
Сьогодні росіяни вдруге обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. Окупанти закидали світлошумовими гранатами український мітинг у Херсоні, де протестували проти запланованого окупантами «референдуму».
Російські військові замінували Кам’яну Могилу, яка знаходиться у Запорізькій області неподалік Мелітополя. Це унікальна пам'ятка геології та археології світового значення.
Після звільнення з-під окупації населених пунктів на Київщині, з’являються все нові деталі звірств росіян. Окупанти вбивали людей у Бучі за заздалегідь складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників.
Втрати російських окупантів
Львівські артилеристи 80-ї бригади знищили підрозділ росіян і їхню техніку. ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний та знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10».
Станом на ранок 27 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 22400 військових. Також було знищено:
- танків – 939 (+21);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 2 342 (+34);
- артилерійських систем – 421 (+5);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 149 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 71 (+2);
- літаків – 185 (+1);
- гелікоптерів – 155 (+1);
- автомобільної техніки – 1 666 (+23);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);
- цистерн з паливом – 76 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 207 (+2);
- спеціальна техніка – 31 (+0);
- пускові установки ОТРК – 4 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
На Луганщині росіяни знищили одну з двох працюючих в області лікарень, одна жінка загинула.