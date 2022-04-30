Новий день – нові протистояння. Наші ЗСУ уже 66 день відважно обороняють міста та села від російських загарбників, зараз вони вчаться працювати з новою технікою та отримують поставки важливої зброї, щоб ще ефективніше виганяти ворога.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни ракетним ударом знищили злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту та завдали удару по порожніх фермерських складах на Дніпропетровщині. Російські спецслужби також готували провокації в Одесі на 2 травня. Поліція вилучила у них арсенал зброї та заборонену символіку.

На Харківщині ЗСУ відновили контроль над чотирма населеними пунктами. Росіяни нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України. Наразі ворог зосередив свою увагу на декількох оперативних напрямках. Зокрема: на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ. У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, на Попаснянському та Курахівському напрямках.

Бійці «Азову» також показали, як росіяни розстрілюють з танка житлові будинки в Маріуполі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 23200 військових. Також було знищено:

танків – 1 008 (+22);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 445 (+27);

артилерійських систем – 436 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 151 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 77 (+4);

літаків – 190 (+1);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки – 1 701 (+6);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);

спеціальна техніка – 32 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Київщині знайшли тіла жорстоко закатованих росіянами чоловіків.